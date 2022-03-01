نورلاند والكبير يناقشان التقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

ليبيا – ناقش السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الإثنين من تونس التقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

نورلاند رحب بحسب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالتزام الكبير بإكمال إعادة توحيد البنك.

واتفقا على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي.

وأشاد نورلاند بالكبير لتبنيه موقفًا موحدًا خلال مثل هذا الوقت المحوري، وقال إنه يؤيد خططه لزيارة الولايات المتحدة في أوائل مارس لإجراء مشاورات مهمة وفي الوقت المناسب مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

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