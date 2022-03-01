برشان: ليبيا تحتاج رؤية يتصدرها جسم يمثل الشعب

أكد وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن “ضعف الدولة سببا في تهديد استقرارها وأمن أفرادها”.

وقال «برشان»، في منشور له عبر فيسبوك، إن “الضعف هنا يكون سياسيا ويمس بشرعية النظام السياسي ومؤسساته، أو اقتصاديا كالعجز في تسيير الاقتصاد وتحقيق التنمية، فتصبح الدولة نفسها المهدد الرئيسي لأمنها الاجتماعي”.

وتابع؛ أن الدولة “تدخل في دوامة من الفعل ورد الفعل، خاصة مع صعود النزعات والولاءات المحلية مما قد يؤدي إلى نزاعات داخلية تهدد التعايش المشترك”.

وأردف “من وجهة نظري ليبيا تحتاج رؤية وثوابت تأسيسية يتصدرها جسم يمثل الشعب”، لافتًا إلى أنه لا يرى “مجلس النواب الحالي قادر على تأسيس رؤية أو بناء دولة تحكمها قيادة فعالة”.

وختم موضحًا أن “البراجماتية والمحاصصة في مرحلة تأسيس الدولة قد تكون خطيرة على وجودها”.