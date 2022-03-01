السفير الأمريكي يبحث مع النائب الدغاري المساعدة في الوصول للانتخابات

بحث سفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع النائب خليفة الدغاري اهتمام الولايات المتحدة بالتعامل مع مجلس النواب وجميع أطراف المشهد السياسي من المساعدة في تحريك ليبيا نحو انتخابات يستحقها الشعب الليبي.

وبينت سفارة الولايات المتحدة في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن السفير الأمريكي أكد أنه ناقش مع الدغاري “التطورات في مجلس النواب، واهتمام الولايات المتحدة القوي بالتعامل مع مجلس النواب وجميع أطراف المشهد السياسي من أجل المساعدة في تحريك ليبيا نحو انتخابات يستحقها الشعب الليبي”.