المرعاش: من الطبيعي أن تكون حكومة باشاآغا حكومة محاصصة

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي كمال المرعاش أنه من الطبيعي والواقعية أن تكون حكومة فتحي باشاآغا حكومة محاصصة في مرحلة انقسام وصراع مسلح دام لعقد من الزمن، لكن المحاصصة لا تعني أن تكون الخيارات سيئة.

المرعاش قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إنه هنا يأتي دور رئيس الحكومة المكلف في اختيار الكفاءات القادرة حتى وفق المحاصصة، معتبرًا أن المحاصصة تضمن انسجام الحكومة ودعم الأطراف الفاعلة التي وجدت تمثيلًا لها في الحكومة الجديدة.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة الجديدة سوف يأخذ في اعتباره المحاصصة، لكن سيحاول أن تكون حكومته مصغرة قدر الإمكان، حتى يسهل عمل الحكومة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظرها.

كما أضاف أنه “لن يستطيع أي نائب فرض وزير بعينه دون موافقة رئيس الحكومة، وعند التقدم لنيل الثقة فإن مجلس النواب ليس له هامش كبير للمناورة، نظرًا للأهمية السياسية لنجاح هذه الحكومة بالنسبة للبرلمان الذي سوف يسارع إلى منحها الثقة، حتى وإن لم تلبِّ رغبات كل النواب”.

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