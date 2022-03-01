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“النواب” يدين تهديد أعضائه بالقتل.. ويطالب النائب العام بالتحقيق

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“النواب” يدين تهديد أعضائه بالقتل.. ويطالب النائب العام بالتحقيق

أدان مجلس النواب التهديدات التي تعرض لها عددٌ من النواب وعائلاتهم، والتي تنوعت بين التهديد بالقتل لهم ولعائلاتهم، والتهديد بالمنع من العودة لمنازلهم، والاعتداء عليها.

ووصف المجلس، في بيان صادر عنه، هذه التصرفات بـ”الإجرامية والإرهابية”، معتبرًا أنها لا تصدر إلا عن مجرمين خارجين عن القانون.

وعبّر المجلس عن تضامنه ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له، بغض النظر عن أي توجه سياسي، مؤكدًا على حرية رأيهم، ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية.

وحمّل المجلس السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عن أمن وسلامة الأعضاء، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق عاجل، وإحالة المسؤولين عن التعرض للنواب إلى العدالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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