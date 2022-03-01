الحماية المدنية الجزائرية: 6000 آلاف وفاة بالحوادث المنزلية

قال العقيد عاشور فاروق، المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، اليم الثلاثاء، أنه قد تم تسجيل أزيد من مليون و180 ألف تدخل خلال سنة 2021، وذلك بمعدل 2363 تدخل يوميا.

ودقّ العقيد عاشور فاروق، ناقوس الخطر نظرا للحصيلة المسجلة لعدد التدخلات خلال السنة الماضية، على المستوى الوطني والذي بلغت 1.180.977 تدخل، متأسفا لتصدر الحوادث المنزلية كالحروق، والتسممات والاختناقات لقائمة الحوادث، قبل حوادث المرور، حيث تم تسجيل 293.757 حادثا منزليا و 6000 حالة وفاة، 30 بالمائة منهم من فئة الأطفال.

وأوضح المتحدث أن البرنامج التحسيسي والتوعوي المسطر للسنة الجارية، سيعطي أهمية بالغة لهذا الجانب، حيث ستلعب المديريات الولائية للحماية المدنية بالتنسيق مع الإذاعات المحلية على مستوى جميع ربوع الجزائر، دورا هاما في توعية المواطنين.

وذكّر ذات المسؤول، بأن المهام الأساسية للحماية المدنية والمتمثلة أساسا في التدخل السريع لإنقاذ الأشخاص والتحسيس، مشيرا إلى أنه قد تم تكوين حوالي 180 ألف جزائري في الإسعافات الأولية.

كما استفاد 24 ضابطا من دورة تكوينية بإسبانيا الأسبوع الماضي، في مجال التدخلات في الحوادث البيولوجية الإشعاعية والكيميائية، وهذا بعد اقتناء 10 شاحنات مجهزة وجد متطورة لمواجهة الأخطار البيولوجية والإشعاعية، في انتظار تدعيم أسطول الحماية المدنية بمعدات اضافية للتدخل.