نقيب الخبازين: أزمة الدقيق الحالية مفتعلة.. ومخزون القمح الإستراتيجي يكفي لـ3 أشهر قادمة

ليبيا – وصف رئيس نقابة الخبازين أبو خريص محمد أزمةَ الدقيق الحاليةَ بـ”المفتعلة” من قبل من سماهم بتجار الأزمات وأصحاب المطاحن، نظرًا لتكررها على مدى السنوات الماضية، وفق قوله.

أبو خريص وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد أنه أنه لا يوجد تدخل سريع من الدولة لوقف هذه الأزمة التي تطال قوت المواطنين، منوهًا إلى أن مخزون القمح الإستراتيجي يكفي لـ3 أشهر قادمة على الأقل.

ورجح أبو خريص وجود اتفاق مسبق من قبل أصحاب المطاحن وتجار الدّقيق، داعيًا الجهات المسؤولةَ إلى السيطرة على مخزون القمح الموجود لدى المطاحن وقفل المحال التي نفذت عمليات المضاربة على مادة الدقيق.

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