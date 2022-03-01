أورلاندو يبحث في تونس تأثير أزمة أوكرانيا على ليبيا

عبّر المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لليبيا، نيكولا أورلاندو، عن قلق بلاده بشأن الأوضاع في أوكرانيا وتأثيرها على أمن واستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء أورلاندو مع المدير العام لوزارة الخارجية التونسية للعالم العربي أحمد بن صغير، وسفير إيطاليا لدى تونس لورنزو فنارة.

وركز اللقاء، الذي عُقد يوم أمس الاثنين في العاصمة تونس؛ على استقرار ليبيا ووحدتها، وضرورة الاستجابة لدعوة ثلاثة ملايين مواطن لإجراء الانتخابات، بحسب ما نقلته وكالة “نوفا”.

وكان أورلاندو قد أكد، في مستهل جولته المغاربية التي بدأها من الرباط؛ على أن وحدة ليبيا واستقرارها، إضافة إلى بلورة مسار واضح وشامل نحو إجراء الانتخابات؛ تعتبر أولوية مشتركة ورئيسة.

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