المنفي يشيد بجهود وزارة الحكم المحلي في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، لاستعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الوزارة، والجهود المبذولة لتذليلها لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالقرب من مقار سكانهم في عديد المجالات.

وأكد الوزير خلال اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، استمرار الوزارة في نقل الاختصاصات للبلديات، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومتابعتها من قبل الإدارات المختصة بالوزارة.

وأشاد “المنفي” بالجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخروج من المركزية التي تعيق سير عملها، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.