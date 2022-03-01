بعد تعرضهم لتهديدات بالقتل.. البرلمان يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية سلامة أعضائه

أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا يدين ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس النواب من تهديدات.

وأكد البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»L أن “مجلس النواب يدين وبشدة ما تعرض له عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خلال الأمس واليوم من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم والتهديد بالمنع من العودة لبيوتهم ووصل الأمر إلى الاعتداء على المنازل”.

وجاء في البيان، أن “مجلس النواب يدين هذه التصرفات الاجرامية والارهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون”.

وأردف البيان أن ” مجلس النواب يؤكد على تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي ويؤكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية”.

وختم البيان، موضحًا أن “مجلس النواب يحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء مجلس النواب”، مطالبًا “النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة”.