المنقوش تلتقي وزير الخارجية الفلسطيني في جنيف

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في مقر بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن لقاء المنقوش والمالكي جاء على هامش الدورة الـ49 الرئيسية لأعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء آخر التطورات الدولية، خاصة الأزمة الأوكرانية؛ حيث عبر وزير الخارجية الفلسطيني للمنقوش عن قلقه من أن يطغى الاهتمام الدولي على الأعمال العدوانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني، التي كثفت من أعمال الاستيطان، وقتل المدنيين.

من جانبها، جددت المنقوش لوزير الخارجية الفلسطيني التأكيد على دعم ليبيا الدائم والمتواصل للقضية الفلسطينية ورفض الأعمال العدائية التي يقوم بها الاحتلال، وفق الوزارة.