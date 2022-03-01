الرعيض يبحث مع السفير الفلسطيني سبل التعاون في المجال الاقتصادي

ليبيا – استقبل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة طرابلس محمد الرعيض أمس الأول سفير دولة فلسطين في ليبيا محمد رحال ، بحضور عضو مجلس الإدارة بالاتحاد محمد العروسي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة التعاون في المجال الاقتصادي والفني والثقافي، وفتح مجال لتوسيع العلاقات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال في ليبيا ودولة فلسطين.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لسفير دولة فلسطين، دعمه الكامل لكل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني والثقافي بين البلدين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا التواصل ليس الأول، فقد سبق للرعيض اللقاء مع دبلوماسيين ورجال أعمال فلسطينيين آخرهم رئيس اتحاد غرف التجارة الفلسطيني، وهناك مساعٍ متقدمة لتأسيس غرفة مشتركة بين البلدين.