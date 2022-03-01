نورلاند: أميركا مهتمة بالتعامل مع “النواب” وجميع الأطراف السياسية بليبيا

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة مهتمة بالتعامل مع مجلس النواب وجميع أطراف المشهد السياسي في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء نورلاند مع النائب خليفة الدغاري، حيث بحثا التطورات في مجلس النواب؛ من أجل المساعدة في تحريك ليبيا نحو انتخابات ينتظرها شعبها، وفق ما نقله الحساب الرسمي للسفارة الأميركية لدى ليبيا عبر تويتر.

وكان نورلاند قد بحث، في لقاء له مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية منتصف شهر فبراير المنصرم؛ مقترحات لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها، كما اعتبر أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يُمثّل أفضل طريق نحو استقرار الأوضاع في ليبيا.

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