راس لانوف تنهي اعتصام موظفيها بعد الاستماع لمطالبهم

أفادت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز بانتهاء اعتصام موظفي الشركة بعد جهود الخيرين، بحسب بيان نشرته عبر صفحتها بفيسبوك.

كما أكدت الشركة أن رئيسها وأعضاء مجلس الإدارة استمعوا إلى المعتصمين مباشرة، وتم توضيح كافة الاستفسارات وإزالة الغموض وجميع الحيثيات بكل صراحة وشفافية وسط أجواء سادها الود والأخوة والاحترام المتبادل.

وأضاف البيان أن علاقة العمل بين إدارة الشركة والمستخدمين ستبقى علاقة وطيدة لن تعكرها عواصف التأويل والتشويش، والهدف الرئيسي والوحيد لدى الجميع هو صالح هذه المؤسسة الصناعية العريقة وتغليب المصلحة العامة.

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