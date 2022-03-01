الصافي: جلسة اليمين الدستورية ستكون يوم الخميس المقبل بمدينة طبرق

أوضح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي، أن العدد الاجمالي للنواب الحاضرين في جلسة منح الثقة للحكومة 101 نائب، 92 نائباً منهم صوتوا بـ (نعم) لمنح الثقة، بالإضافة إلى 13 صوتاً جاءت إلكترونياً.

الصافي، وفي تصريحات صحفية، أكد أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أوضح أن جلسة البرلمان المخصصة لأداء الحكومة لليمين الدستورية، ستتم يوم الخميس الموافق 03 مارس 2022.

وأضاف الصافي، أن جلسة اليمين الدستورية التي ستعقد الخميس المقبل، على تمام الساعة الـ 10 والنصف صباحاً بمدينة طبرق، ستكون بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي.