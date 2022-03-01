ستيفاني: عمداء كاباو ويفرين والقلعة يشكون من تهميشهم في العملية السياسية

التقت، اليوم الثلاثاء، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز” في طرابلس ممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، بينهم عمداء بلديات كاباو ويفرن والقلعة.

وذكرت «ستيفاني»، في تغريدة لها عبر تويتر، أن عمداء بلديات كاباو ويفرن والقلعة أشاروا إلى تهميش مجتمعهم في العملية السياسية ومؤسسات الدولة.

‏وأضافت أن عمداء بلديات كاباو ويفرن والقلعة دعوا إلى إشراكهم في العملية الدستورية الجارية مسلطين الضوء على حالات تم فيها احتجاز أمازيغ خارج نطاق القانون على يد قوات مختلطة من رجال الأمن والمجموعات مسلحة.

وجددت ستيفاني التأكيد على الأهمية الملحة للتوافق والشمولية في البيئة السياسية المعقدة الحالية في ليبيا، وشددت على أن أفضل طريق للمضي قدماً لتلبية مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت تأتي من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية بناء على قاعدة دستورية سليمة وقوانين انتخابية متوافق عليها.