حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها

اتهمت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رئاسة مجلس النواب بـ«انتهاج التزوير»، في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدة أنها مستمرة في عملها.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان نشرته منصة «حكومتنا»، إن ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في «انتهاج التزوير لإخراج القرار (منح الثقة للحكومة الجديدة) باسم المجلس بطرق تلفيقية».

وأضاف البيان: «لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحًا بالدليل القطعي على الشاشة»، مشيرًا إلى أن العدّ لم يبلغ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة.

ولفت البيان إلى تصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب، بعدم وجودهم في طبرق على الرغم من احتسابهم ضمن العد «الذي لم يبلغ النصاب أساسًا».

-عقيلة صالح يعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا

– مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)

وشددت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على أن «مسار التزوير بدأ منذ تمرير رئاسة المجلس سحب الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارها رئيس حكومة دون نصاب».

وعاد البيان ليؤكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت «بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام»، مشددًا على أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها، و«لن تعبأ بهذا العبث، مركزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها خلال شهر يونيو المقبل».

وفي وقت سابق من اليوم، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بـ92 صوتًا، في الجلسة التي عُقدت في طبرق.