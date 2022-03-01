السويحلي: كل ما صدر عن البرلمان باطل وحكومة الدبيبة باقية حتى الانتخابات

اعتبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي، أن “كل ما صدر عن مجلس النواب باطل ومخالف للإعلان الدستوري”، بحسب قوله.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “انتهت المسرحية الهزلية لبرلمان عقيلة بقفزة أخرى في الهواء هي والعدم سواء؛ فضلاً عن التزوير والتلاعب الفاضح الذي شابها”، بحسب قوله.

وأضاف أن “كل ما صدر عن برلمان عقيلة بشأن صفقة “حفتر-باشاغا” هو باطل ومخالف للإعلان الدستوري والغتفاق السياسي”، بحسب قوله.

وختم موضحًا أن “حكومة عبد الحميد الدبيبة باقية حتى انجاز انتخابات يونيو القادم”، بحسب قوله.