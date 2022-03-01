الشهيبي: الحكومة الجديدة لن تختلف عن الحالية في كثير من التفاصيل

أكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، أن حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، لن تختلف كثيرًا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الشهيبي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ من 38 لـ 35، مازال رقم مبالغ فيه جدا وأمر غير منطقي ولا يقبله عاقل”.

وأوضح أن حكومة الاستقرار “لن تختلف عن الحكومة الحالية في كثير من التفاصيل”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، كان قد أعلن مساء الثلاثاء، عن منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بتصويت 92 نائبًا من أصل 101 نائباً حضروا الجلسة.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة مكونة من 3 نواب لرئيس الحكومة و 29 وزيرا و 6 وزراء دولة.