“النواب” يمنح الثقة لحكومة باشاغا بـ 92 صوتا

منح مجلس النواب في جلسته الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة طبرق، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بـ 92 صوتا.

ويترأس الحكومة فتحي باشاغا، إضافة إلى ثلاث نواب له هم علي القطراني، وسالم الزادمة، وخالد الأسطى، فيما بلغ عدد الحقائب الوزارية 29 حقيبة، إلى جانب 6 وزراء للدولة.

ولم تسجل المرأة حضورا واسعا في التشكيلة الجديدة، باستثناء وزارة الثقافة التي ذهبت إلى صالحة الدروقي، إضافة إلى أن انتصار عبود تحصلت على منصب وزيرة الدولة لشؤون المرأة.

وكانت 218 قد علمت في وقت سابق من مصدر مطلع، أن جلسة النواب التي كان من المقرر عقدها يوم أمس الاثنين لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، قد تم تأجيلها ليوم الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب، وتأخر حضور عدد من النواب.

في حين أفاد المكتب الإعلامي لباشاغا، بأن الأخير بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية، لتُعرض على مجلس النواب لنيل الثقة.

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