الشح: حكومة باشاآغا هي “حكومة الانتحار الوطني” لأنها تقتل كل قيمة ومبدأ لبناء الدولة الحديثة

ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشحّ إن ما يقوم به عقيلة صالح ومجموعته ومنح الثقة من عدمها أمر غير شرعي وغير قانوني وليس له سند شرعي ولا يتم الاعتراف والتعامل به.

الشح وصف خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد الحكومة بـ”حكومة الانتحار الوطني”؛ لأنها تقتل كل قيمة ومبدأ وأساس يمكن أن تبنى عليه كل دولة حديثة متطورة تحترم وتخدم شعبها.

وأشار إلى أن القوانين والتفاصيل في الصلاحيات وحدودها بالنسبة لعمل الحكومة موجود ولا يستطيع أحد أن يأخذ مكان أحد إن كان الكل يستند للنص القانوني، بحسب قوله.

وتابع: “قصة الأمر الواقع أن حفتر وعقيلة مسيطرين على المنطقة الشرقية يضاهيهم فتحي باشاآغا مسيطر على المنطقة الغربية، هذا كلام غير حقيقي وستظهره الأيام القادمة بغض النظر عن المسرحية التي في طبرق، ومهما كانت نتائجها لن تصل لمبتغاها ولن تتمكن”.

ورأى أن ما سيحدث عند عقيلة صالح في طبرق ليس أمرًا مهمًا؛ لأنه غير قانوني ولا يستند لأسس، بحسب تعبيره.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/هل هناك رغبة ملحة من عديد من الأطراف لتولي حقائب وزارية بالتالي هناك ضغط من قبل الناس يمارس على النواب بغية حصولهم على هذه الوظائف؟ وما تعليقك على التشكيلة الوزارية بحقائبها الموسعة؟

أتحفظ على تناول الموضوع وكأنه شرعي، ما يقوم به عقيلة صالح ومجموعته ومنح الثقة من عدمها وكأن هذا المسار القانوني السليم الذي يمكن أن ينتج حكومة شرعية، يجب ألا ننسى أن ما يقوم به عقيلة صالح ومجلس النواب الآن هو غير شرعي وغير قانوني وليس له سند شرعي ولا يتم الاعتراف والتعامل به، بغض النظر عن الفضائح التي نراها اليوم والتي آخرها قسمة مرابيع وكلام متخلف، يخجل الأنسان التكلم عنه.

عملية المحاصصة العائلية، هؤلاء كل واحد جاء بأخوه، القائمة التي طرحها باشاآغا نواب كل واحد وضعوا أسماء إخوته، هل هذا تمثيل لدوائرهم أم عائلاتهم؟ ما بني على باطل هو باطل، ما يقومون به بطريقة مخزية ومشينه يزيد في تأكيد أن هذا المسار هو لتدمير الوطن.

أطلق على ما سمي بالحكومة “حكومة الانتحار الوطني”؛ لأنها تقتل كل قيمة ومبدأ وأساس يمكن أن تبنى عليه كل دولة حديثة متطورة تحترم وتخدم شعبها.

س/ هذا ما لديك في ليبيا “سرطان” أن يقبل رئيس الوزراء كرهًا أو طوعًا أن كل نائب بغية الوصول إلى منح الثقة يأتي بأخوه أو ولد عمه، التعويل على قوة رئيس الحكومة وليس على من يتولى هذه الحقائب.

هذا تبرير ليس قانونيًا، ولا أخلاقيًا، ولا يستند على أسس، قصة أن رئيس الحكومة عنده كل شيء هذا تفكير متخلف، القوانين إن وجدت تحدد صلاحيات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعًا والقرارات التي يمكن أن يتخذوها بالتصويت والتي يمكن لرئيس الحكومة أن يتخذها منفردًا، كل التفاصيل لو أن هناك تفهمًا وتقرأ تعرف أنها موجودة، ولكن عدم احترام القوانين لأن من يتبوؤون جهلة، لا يقرؤون غير مطلعين وكل واحد يرى في نفسه أنه قادر أن يكون رئيس حكومة ودولة؛ لأنه رأى واحدًا لم يعجبه وقال ما دام هذا وصل أنا أقدر أن أكون، مع أنه لم يدرس ولم يقرأ ولم يعرف التفاصيل ولا اطلع عليها.

بالتالي الكلام كله يأخذ على علاته بهذه الطريقة، للأسف أن يقال عدم احترام القانون يسأل عنه من لا يحترم القانون، لكن القوانين موجودة والتفاصيل في الصلاحيات وحدودها بالنسبة لعمل الحكومة موجودة، ولا يستطيع أحد أن يأخذ مكان أحد إن كان الكل يستند للنص القانوني.

تبرير كل هذه الفضائح والمهازل التي يستحي الإنسان أنه حضرها وتكلم عليها، هذا مجتمعنا والعادي، هذا تسطيح غير مقبول واستهانة بعقول الناس والضحك عليهم، وأعتقد أن الناس واعية وتفهم وترى وغير راضية بكل هذه الترهات والمظاهرات التي خرجت بأن تغرب هذه الطغمة ويخرجوا من المشهد هو دليل على أن الممارسات لم تعد تنطلي على أحد.

أحد الضيوف قال جيد أن يكون هناك توافق وأن هناك رئيس حكومة يستطيع أن يمشي للرجمة ويدخل طرابلس. المعيار هذا يدخل للرجمة مرؤوس وليس رئيسًا ويريدونه أن يدخل لطرابلس رئيسًا حتى يدخلوا على أكتافه؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا طرابلس بقوة السلاح والإرهاب والممارسات كلها والآن يحاولون الدخول على أكتاف شخص يعتقدون أنه سيدخلهم لطرابلس ويمكنهم بعد أن حصلوا منه على أهم وزارتين كانوا يريدونها منذ زمن، وهي الدفاع التي تعتبر الجهة الإدارية التي تتبع لها القوات المسلحة التي تتحكم في الموارد المالية لكل القوة المسلحة، وكذلك وزارة المالية والتخطيط، دمجوا هاتين الوزارتين ليتحكموا في كل مفاصل المال، وعندما يتمكنون من الدخول لطرابلس ولن يتمكنوا يريدون بعدها السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، بعدها سينفضون باشاآغا وكل من كان متحزبًا له بعد سيطرتهم على كل المفاصل وسترون الانقلاب، لا تفرحوا بشهر العسل هذا لأن القادم أشر.

باشااغا الذي صدع رؤوسنا عندما كان وزيرًا للداخلية وكان يطمح أن يصل لرئاسة الوزراء أيام السراج، شعاره كان محاربة الفساد والأفاعي، وجدناه يحتضن الحنش الأكبر، وبعدها يدخل في حكومته من كان يصفهم بالأفاعي ويدير مكتبه ومفاوضاته من تحت الطاولة محمد الهيثم المتهم بقضايا فساد مشهورة، وهو أحد أعدائه في حكومة الوفاق، كل هذه التناقضات ألا تجعل شخص بعقله يقيم هذه الصورة بدون عواطف؟

قصة الأمر الواقع أن حفتر وعقيلة مسيطرين على المنطقة الشرقية يضاهيهم فتحي باشاآغا مسيطر على المنطقة الغربية هذا كلام غير حقيقي وستظهره الأيام القادمة، بغض النظر عن المسرحية التي في طبرق هذه الأيام، ومهما كانت نتائجها لن تصل لمبتغاها ولن تتمكن.

ما يحصل اليوم هو استكمال لمشروع أبو ظبي 2019 والتي تم الاتفاق فيها أن يتم تقاسم السلطة ويتحصل حفتر على المراكز والمناصب الأمنية والعسكرية والمالية، ويبقى للسراج المناصب التنفيذية، حفتر بدعم من الإمارات ومصر والمرتزقة شعر أنه يستطيع السيطره على الكل، وبالتالي لم يصبر لـ 14 أبريل وانتهت تلك الحملة بهزيمته وإرجاعه من حيث جاء.

اليوم وبعد فشله في الحصول على الموارد المالية والضائقة التي يمر بها والتي إذا استمرت سيتضعضع معه وضعه حتى في المنطقة الشرقية يعاد صياغة هذه الصفقة لمن اشتركوا فيها في السابق، فتحي باشاآغا وافق على تلك الصفقة في فبراير 2019 وكل التسجيلات موجودة.

اليوم عندما نرى التشكيلة التي وضعها باشاآغا دقق في الأسماء، نرى حافظ قدور وزيرًا للخارجية وهو سفير القذافي السابق والذي كان لصيقًا بالسراج وتنقل من حكومة لحكومة، وهو شريك ما زال مع باشاآغا، محمد هيثم يدير أعمال باشاآغا ما زال يتبع السراج، وضع غويلة وزيرًا للرياضة، كل ما فشلوا به في صفقة أبو ظبي اليوم يتم تكرارها ليتمكن حفتر من المفاصل المهمة التي تمكنه فيما بعد من الانقضاض على الحكم، باشاآغا قال إذا انقلب علي حفتر وعقيلة صالح أمامنا الحرب. إذًا أنت تريد أن توصلنا للحرب ونحن لا نريدها، لا نريد أن ندخلهم لمواقعنا وبعدها تقول انقلبوا علي وتعالوا حاربوا معنا من جديد.

س/ ما المتوقع في قادم الأيام؟

ليس مهمًا ما سيحدث عند عقيلة في طبرق؛ لأنه ليس قانونيًا ولا يستند لأسس. قدرة باشاآغا على تحقيق آمال من وضعه نتركه للأيام القادمة ونترك للناس التقييم إن كان ما يخطط له هؤلاء الفشلة يمكن أن يتحقق أو لا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية