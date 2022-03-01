حكومة الوحدة: منح الثقة لباشاغا تم بالمخالفة للاتفاق السياسي

قالت حكومة الوحدة إن منح الثقة للحكومة الجديدة تم بالمخالفة للاتفاق السياسي، الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام.

وأكدت الحكومة في بيان لها على أنها مستمرة في عملها، ولن تلتفت لما وصفته بـ”العبث”، من أجل إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو القادم.

وأضافت حكومة الوحدة بأن ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب، يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية، مشيرة إلى أن العدد لم يبلغ النصاب المحدد من قبل المجلس، لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة.

ولفتت إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب أفادوا بعدم وجودهم في طبرق، على الرغم من احتسابهم ضمن العدّ، معتبرة أن هذه الخطوة هي بداية مسار التزوير في رئاسة المجلس منذ تمريرها سحب الثقة من حكومة الوحدة بالآلية ذاتها، واختيارها رئيس حكومة دون نصاب.

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