باشاغا: نحن ملتزمون باجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة بحسب خارطة الطريق التي أقرها البرلمان

قال رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، إن حكومته سوف تستلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن.

باشاغا، وفي كلمة مصورة، تابعتها قناتنا، تابع: “باشرنا بإجراء التدابير القانونية والإدارية، واتصلنا بجميع الجهات الأمنية والعسكرية، ولدينا ترتيبات معهم، وستكون عملية التسليم بشكل سلس وآمنة بدون أي مشكلة”.

وأردف: “ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بحسب خارطة الطريق التي أقرها البرلمان وسيقرها مجلس الدولة في الأيام القادمة”.

وشدد على أن “حكومته سوف تعمل بمبدأ المشاركة والتعاون مع مجلسي النواب والدولة وكذلك المجلس الرئاسي”، متابعا: “نتطلع لإقامة علاقات طيبة مع الدول الصديقة والشقيقة وفق الاحترام المتبادل”.

وقدم باشاغا الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ما قامت به، معبرا عن تطلعه للتعاون لاستكمال باقي الاستحقاقات الليبية الدستورية والانتخابات والمصالحة وتوحيد المؤسسات.