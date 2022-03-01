العابد يبحث وضع شروط وضوابط صرف منحة مالية للباحثين عن عمل

عقدت، اليوم الثلاثاء، اللجنة المشكلة بقرار وزير العمل والتأهيل، اجتماعا، لبحث ضوابط والشروط الخاصة بصرف المنحة المالية الشهرية للباحثين عن عمل المسجلين في المنظومة بمركز المعلومات والتوثيق.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، وزير العمل والتأهيل م.علي العابد الرضا وأعضاء اللجنة

وقال وزير العمل والتأهيل، خلال اجتماع اللجنة، أن هذه المنحة موجهة للخريجين الذين يبحثون عن العمل، موضحا أن الدولة يجب أن تمارس دورها بحيث تتكفل بالعاطلين عن العمل وتوفر لهم المتطلبات الأساسية للحياة الكريمة.

وأضاف، أن مبلغ المنحة يمكن أن يغطي الحد الأدنى من احتياجات الشباب خلال بحثهم عن العمل.

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير على ضرورة العمل عبر مركز المعلومات والتوثيق ومكاتب العمل والتأهيل بالمناطق لتسهيل الإجراءات الخاصة بالشروط المطلوبة من مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.