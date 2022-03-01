مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة باشاغا

العنوان-طبرق

منح مجلس النواب، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة، فتحي باشاغا، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب.

وجرى منح الثقة للحكومة الجديدة لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعقدت الجلسة، مساء اليوم الثلاثاء في طبرق، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك بعد أن أجرى باشاغا بعض التعديلات على التشكيلة التي تمت مناقشتها في جلسة أمس الإثنين.

وعقب نهاية الجلسة، قال عقيلة صالح، إنه وفقا لهذا التصويت “منحت الثقة للحكومة” الجديدة.

وعيّن مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، وجاء اختياره بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى.