عون: جلسة النواب لم تسر وفق اللائحة الداخلية للمجلس

أكد وزير النفط محمد عون، أن “جلسة مجلس النواب لم تسر وفق اللائحة الداخلية للمجلس”.

وقال «عون» في تصريح صحفي، إنه “لم يتم النداء على الحاضرين قبل بدء التصويت كما حدث عند منح الثقة لحكومة الوحدة”.

وأوضح أنه “من الصعب التأكد من صحة العدد المعلن لعدم إعلان الحضور في بداية جلسة النواب”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، كان قد أعلن مساء الثلاثاء، عن منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بتصويت 92 نائبًا من أصل 101 نائباً حضروا الجلسة.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة مكونة من 3 نواب لرئيس الحكومة و 29 وزيرا و 6 وزراء دولة.