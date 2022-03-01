وصول 1500 رسالة ماجستير ودكتوراه من القاهرة إلى جامعة طبرق

تسلمت إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة طبرق، 1500 رسالة علمية من درجات الماجستير والدكتوراه مرسلة من الملحق الثقافي الليبي بالقاهرة إلى الجامعة.

وقال مدير إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة طبرق، الدكتور عبدالكريم عبدالرحيم لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن هذه الرسائل تمثل أبحاثًا علمية أعدها الطلبة الليبيون الدارسون في الجامعات المصرية، خلال الأعوام الماضية.

وأضاف عبدالرحيم أن المستشار الثقافي الليبي بالقاهرة محمد الوليد تعاون مع جامعة طبرق على أن يجري الاحتفاظ بهذه الرسائل على مستوى الجامعة، مشيرًا إلى أن عملية تسجيل الرسائل في القوائم قد بدأت استعدادًا لوضعها في قسم خاص بالرسائل العلمية وإتاحتها للمستفيدين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

وأكد مدير إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر أن هذا العدد من الرسائل سيكون اللبنة الأولى لقسم الرسائل العلمية الذى سيجري استحداثه بمكتبة جامعة طبرق والذي سيكون رافدًا أساسيًا ومهمًا للعملية البحثية والعلمية بالجامعة.

وأشاد مسؤولو جامعة طبرق بتعاون المستشار الثقافى الليبي بالقاهرة، الدكتور محمد الوليد والعاملين معه لما بذلوه من جهد حتى وصول الرسائل العلمية لدرجات الماجستير والدكتوراه إلى مكتبة الجامعة.