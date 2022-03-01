“الحكم المحلي” تؤكد الاستمرار في نقل الاختصاصات للبلديات

قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، بدر الدين التومي إن الوزارة مستمرة في نقل الاختصاصات للبلديات، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها، ومتابعتها من قبل الإدارات المختصة بالوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع التومي، حيث جرى استعراض الصعوبات التي تواجه وزارة الحكم المحلي، والجهود المبذولة لتذليلها، حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد المنفي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، بالجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم خدماتها، والخروج من المركزية التي قال عنها إنها تعيق سير عملها.

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