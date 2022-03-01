«الرجوبي»: تعودنا على تزوير مجلس النواب ونكثه للعهود منذ اتفاق الصخيرات

أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي، أنه يرفض قرار البرلمان بمنح الثقة لحكومة باشاغا.

وقال «الرجوبي»، في تصريح صحفي، إننا “تعودنا على تزوير مجلس النواب ونكثه للعهود منذ اتفاق الصخيرات”.

وختم موضحًا؛ “نؤكد رفضنا للمراحل الانتقالية وبلادنا جاهزة لانتخابات برلمانية”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، كان قد أعلن مساء الثلاثاء، عن منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بتصويت 92 نائبًا من أصل 101 نائباً حضروا الجلسة.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة مكونة من 3 نواب لرئيس الحكومة و 29 وزيرا و 6 وزراء دولة.