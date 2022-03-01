«الإمداد الطبي» يتسلم 151.2 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

تسلمت مخازن «الحلقة الباردة» بجهاز الإمداد الطبي في طرابلس 151.2 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» الإنجليزي المضاد لفيروس «كورونا»، وفق ما أفادت صفحة الجهاز على «فيسبوك».

حضر عملية الاستلام، التي جرت أمس الإثنين، رئيس الجهاز الدكتور محمد الخبولي، ومدير إدارة المخازن والتوزيع الدكتور عبدالعزيز الشمام، وأمين المخزن الدكتور عبدالمنعم العوزي، والمختصون من الجهاز ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذين تسلموا منها عينات لاختبارها قبل منحها إذن الاستخدام.

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تأتي الشحنة ضمن سلسلة شحنات تسلمتها مخازن «الحلقة الباردة» خلال الأشهر والأسابيع الماضية لعدد من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، تنفيذًا للخطة التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي لحفظها بطريقة آمنة وتوزيعها على الفروع حتى تصل لمستحقيها في كل المناطق.