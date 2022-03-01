باشاغا: الحكومة ستستلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن

العنوان-طبرق

أكد، فتحي باشاغا، في كلمة مسجلة عقب منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، اليوم الثلاثاء، من قبل مجلس النواب، أن عملية التسليم ستكون سلسة وآمنة في العاصمة طرابلس دون أي مشاكل.

وقال باشا، إنه باشر في “إجراء التدابير القانونية والإدارية. واتصل بجميع الجهات الأمنية والعسكرية”، مضيفًا أن لدى حكومته “ترتيبات معهم، وستكون عملية التسليم بشكل سلس وآمنة دون أي مشكلة”، ولفت إلى أنه “في مكان اليوم مسؤول عن كل الليبيين وبمثابة الشعب دون استثناء أو تمييز”.

وأكد، رئيس الحكومة الجديدة على أن الحكومة ستسعى للمصالحة والمشاركة والاستقرار. وقال، “لم آت للانتقام وتصفية الحسابات، بل جئنا لبناء الوطن ولنمد أيدينا للجميع”.

وأضاف، “ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ما أقره البرلمان في خارطة الطريق”. وأكد نيته في التعاون مع مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي.

ووصف باشاغا منح الثقة للحكومة الجديدة بأنه “عملية نزيهة وواضحة وشفافة”.

ومنح مجلس النواب، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة، فتحي باشاغا، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب.