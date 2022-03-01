وزارة الداخلية تبحث مع الشرطة الزراعية آلية القضاء على مرض الوادي المتصدع المنتشر بين المواشي

ليبيا – عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة تصريف الأعمال بشير الأمين اجتماعًا مع مدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية اللواء فوزي غيث، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد ونيس الشكري، ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير الجمارك ومدير مكتب العلاقات والناطق باسم جهاز الشرطة الزراعية ومندوب عن الصحة الحيوانية.

المجتمعون ناقشوا آلية القضاء على مرض الوادي المتصدع المنتشر بين المواشي، وذلك كلٌ حسب الاختصاص، واتخاذ كافة التدبير اللازمة لذلك.

وأكد المجتمعون على العمل الجاد للتصدي لهذا المرض، وغيره من العوارض التي تقع مجابهتها على كاهل تلك الجهات العامة، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لذلك.

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