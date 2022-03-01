الرضا: على الدولة أن تتكفل باحتياجات العاطلين عن العمل

شدد وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، على أن المنحة المالية الشهرية موجهة للخريجين الباحثين عن العمل، مضيفا بأن الدولة يجب أن تمارس دورها، بحيث تتكفل بالعاطلين عن العمل و توفر لهم المتطلبات الأساسية.

وأشار الرضا إلى أن مبلغ المنحة يمكن أن يغطي الحد الأدنى من احتياجات الشباب خلال بحثهم عن العمل، منوها إلى ضرورة العمل عبر مركز المعلومات والتوثيق، ومكاتب العمل والتأهيل بالمناطق، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالشروط المطلوبة من مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بقرار وزير العمل والتأهيل، وبرئاسة وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي ضو، والمعنية بوضع الضوابط والشروط الخاصة بصرف منحة مالية شهرية للباحثين عن عمل، المسجلين في المنظومة بمركز المعلومات والتوثيق.

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