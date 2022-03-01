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باشاغا: ملتزمون بإجراء الانتخابات حسب خارطة الطريق التي أقرها البرلمان

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 مارس 2022 (وال)- أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الثلاثاء، أن حكومته ستلتزم بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة؛ حسب خارطة الطريق التي أقرها البرلمان، وسيقرها مجلس الدولة في الأيام القادمة.
وقال باشاغا – في كلمة مسجلة عقب منح الثقة لحكومته من مجلس النواب اليوم الثلاثاء – إن عملية التصويت على منح الثقة لحكومته تمت بطريقة شفافة وعلنية وديمقراطية نزيهة وبإرادة ليبية، مؤكدًا أن حكومته ستسعى إلى المصالحة والمشاركة والاستقرار والانطلاق نحو الرفاه و الإزدهار والنماء.
وطمأن باشاغا الليبيين أن حكومته ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن، مؤكدا أن لديه ترتيبات مع الجهات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وستتم عملية التسليم بشكل سلس وآمن.
وأضاف: “لم نأتي للانتقام ولا لتصفية الحسابات، بل أتينا من أجل البناء هذا الوطن، ونمد أيدينا للجميع، سواء كانوا معارضين أو كانوا في الطرف الأخر الذي يعارضنا ولا يريدنا، وسنمد أيدينا للجميع دون استثناء أو مفاضلة أو تمييز”.
وأعرب باشاغا عن تطلع حكومته لإقامة علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة وفق الاحترام المتبادل، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لاستكمال الاستحقاقات الليبية سواء الدستورية أو الانتخابات أو المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات وعلى رأسها الأمنية والعسكرية والمؤسسات المدنية الأخرى. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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