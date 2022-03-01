منصة اللافي: حكومة الدبيبة مستمرة في عملها

زعمت منصة حكومتنا التي يرأسها وزير الدولة لما يسمى “الإتصال والشؤون السياسية” ومدير قناة النبأ السابقة وليد اللافي، إن “ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية”، بحسب زعمه.

اللافي، عبر منصته، قال: “لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة، كذلك ما أفاده عدد من أعضاء مجلس النواب بعدم وجودهم في طبرق على الرغم من احتسابهم ضمن العدّ الذي لم يبلغ النصاب أساسا حتى بذلك”، بحسب زعمه.

وتابع: “لقد بدأ مسار التزوير في رئاسة المجلس منذ تمريرِها سحبَ الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارِها رئيس حكومة دون نصاب، كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام”، بحسب زعمه.

وأتمت المنصة التي يرأسها الافي: “حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو القادم”، بحسب زعمه.