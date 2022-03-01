حكومة الوحدة الوطنية: مستمرون في عملنا ومنح الثقة لحكومة جديدة مزور وملفق

وصفت حكومة الوحدة الوطنية، عملية تصويت أعضاء البرلمان اليوم على منح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا، بأنها تمت بالتزوير وبطرق مزورة.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، أنها مستمرة في عملها، وستركز جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها بشهر يونيو القادم.

وقالت ، في بيانها، إن ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية.

وأضاف البيان أن الليبيين تابعوا التزوير في العد الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العد النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة رغم عدم وضوح صورة مانحي الثقة.

وأكدت، أن مسار التزوير في رئاسة مجلس النواب بدأ منذ تمريرها سحب الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارها رئيس حكومة دون نصاب.

وأشار البيان إلى ما صرح به عدد من أعضاء مجلس النواب بعدم وجودهم في طبرق على الرغم من احتسابهم ضمن العد الذي لم يبلغ النصاب أساسا حتى بذلك.

وشددت الحكومة على أن كل هذه الإجراءات تمت بمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام وفق البيان.