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المشري: منح الثقة لحكومة باشاغا مخالف للاتفاق السياسي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة  خالد المشري عن رفضه لما صدر من مجلس النواب اليوم من منح الثقة لحكومة جديدة معتبرا أنه مخالفة للاتفاق السياسي.

وقال المشري في تدوينة له على فيسبوك إن “المجلس الأعلى للدولة كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا، وسيكون للمجلس جلسة يوم الخميس القادم الموافق 3/3/2022 لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه هذه المخالفات”.

واعتبر المشري الذي جاء كلامه تعليقا على تصويت البرلمان على حكومة باشاغا، “أن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية جريمة إنكار للعدالة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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