البرلمان: ندين تعرض عدد من أعضاء المجلس لتهديدات بالقتل.. ونحمل الحكومة مسؤولية سلامة وأمن النواب

ليبيا – دان مجلس النواب في بيان له اليوم الثلاثاء تعرض عدد كبير من أعضائه وعائلاتهم لتهديدات بالقتل ومنع العودة إلى منازلهم بالإضافة إلى الاعتداء على منازلهم.

مجلس النواب وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه وصف ماتعرض له النواب بـ”تصرفات إرهابية وإجرامية” التي لايمكن أن تصدر إلا من قبل مجرمين خارجين عن القانون.

وأعرب مجلس النواب عن تضامنه الكامل والتام ودعمه لجميع النواب باتجاه مايتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي ،مؤكدا على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية.

وطالب مجلس النواب مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث، وإحالة المجرمين إلى العدالة/ محملًا السلطة التنفيذية ( حكومة الوحدة ) كامل المسؤولية عن سلامة وأمن أعضاء مجلس النواب.

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