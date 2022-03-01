رئيس مجلس الدولة يرفض منح الثقة لحكومة جديدة

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن رفضه لما قام به مجلس النواب من منحه الثقة للحكومة الجديدة بقيادة فتحي باشاغا.

وقال “المشري” في تصريح صحفي نشره المكتب الإعلامي للمجلس مساء اليوم الثلاثاء ” إن ما صدر من مجلس النواب اليوم من منح الثقة لحكومة جديدة هو مخالفة للاتفاق السياسي”.

وأشار “المشري” في تصريحه، إلى أن “المجلس الأعلى للدولة كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفرداً، وسيكون للمجلس جلسة يوم الخميس المقبل الموافق 3 مارس، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه هذه المخالفات، كما نؤكد بأن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية جريمة إنكار للعدالة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد منح الثقة -في جلسته الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة طبرق- للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بـ 92 صوتا.

ويترأس الحكومة فتحي باشاغا، إضافة إلى ثلاث نواب له هم علي القطراني، وسالم الزادمة، وخالد الأسطى، فيما بلغ عدد الحقائب الوزارية 29 حقيبة، إلى جانب 6 وزراء للدولة.

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