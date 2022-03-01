المشري يعترض على منح الثقة لحكومة باشاغا

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اعتبر، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا مخالف للاتفاق السياسي.

ولفت المشري، في تصريح، أن مجلس الدولة سيعقد الخميس جلسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه ما وصفها بالمخالفات.

وقال المشري، إن “ما صدر من مجلس النواب اليوم من منح الثقة لحكومة جديدة هو مخالفة للاتفاق السياسي. والمجلس الأعلى للدولة كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا”.

وأضاف، “سيكون للمجلس جلسة يوم الخميس القادم الموافق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه هذه المخالفات”.

وقال، “كما نؤكد بأن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية جريمة إنكار للعدالة” .

وصوّت، مجلس النواب، اليوم بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا. بديلًا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 29 وزارة إضافة إلى ست وزراء دولة.

واختار، مجلس النواب، الأسابيع الماضية، فتحي باشاغا، بعدما اعتمد المجلس خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى.