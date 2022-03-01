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«الزوبيك»: إعلان اسمي بين المصوتين في البرلمان «تزوير»

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد النائب صلاح الزوبيك، أنه لم يصوت على منح الثقة لحكومة باشاغا، اليوم الثلاثاء.

وقال «الزوبيك»، في تصريح صحفي، “لم أحضر جلسة اليوم، ولم أرسل أي رسالة لمنح صوتي”.

وأوضح أن “إعلان اسمي بين المصوتين «تزوير»، وأحمّل المسؤولية لمن أقدم على هذا التزوير”

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، كان قد أعلن مساء الثلاثاء، عن منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بتصويت 92 نائبًا من أصل 101 نائباً حضروا الجلسة.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة مكونة من 3 نواب لرئيس الحكومة و 29 وزيرا و 6 وزراء دولة.

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الزوبيك

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صحيفة الساعة 24

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