المشري يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا

العنوان-طرابلس

اعترض، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، على منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، معتبرًا أنه مخالف للاتفاق السياسي.

وقال المشري، في تصريح، إن “ما صدر من مجلس النواب اليوم من منح الثقة لحكومة جديدة هو مخالفة للاتفاق السياسي. والمجلس الأعلى للدولة كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا”.

وأضاف، “سيكون للمجلس جلسة يوم الخميس القادم الموافق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه هذه المخالفات”.

وقال، “كما نؤكد بأن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية جريمة إنكار للعدالة”.