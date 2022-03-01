بليحق: 92 عضوا صوتوا لمنح الثقة للحكومة من أصل 101 حضروا الجلسة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن عدد النواب الذين صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة هو 92 نائبا، من أصل 101 حضروا جلسة المجلس الرسمية لهذا اليوم.

وكشف بليحق عن أن السبب في عدم بيان أسماء النواب الذين تعرضت أسرهم للتهديد، يرجع إلى الحرص على سلامتهم.

ولفت بليحق إلى أن 13 نائبا صوتوا بمنح الثقة إلكترونيا، بسبب عدم تمكنهم من حضور الجلسة، مضيفا بأنه لم يتم احتساب أصواتهم ضمن الأعضاء الـ 92.

وكان مجلس النواب، قد دان في بيان له التهديدات التي تعرض لها عدد من النواب وعائلاتهم، محملا السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن أمن وسلامة الأعضاء، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل، وإحالة المسؤولين عن التهديد للعدالة.

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