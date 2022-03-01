بلحيق: النواب الذين منحوا الثقة 92 نائبًا و13 صوتوا إلكترونيًا ولم تحتسب أصواتهم ضمن المانحين للثقة

طبرق 01 مارس 2022 (وال)- قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن عدد النواب الذين منحوا الثقة للحكومة برئاسة فتحي باشاغا بلغ 92 نائبًا من بين 101 نائب حضروا جلسة اليوم.

وقال بليحق – في تصريح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – إن عدد من النواب؛ تعرضت أسرهم للتهديد لم يتم عرض أسمائهم على الهواء حرصًا على سلامتهم، وأنه سيتم إحالة ذلك للنائب العام كما ذُكر في بيان المجلس بالخصوص.

وأضاف بليحق أن هنالك 13 نائبًا لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم صوتوا بمنح الثقة إلكترونيًا، ولم يتم احتساب أصواتهم ضمن 92 الذين منحوا الثقة للحكومة اليوم. (وال)

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