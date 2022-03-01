الرعيض يبحث مع السفير الفلسطيني آليات توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

اجتمع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، مع سفير دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال؛ وتم بحث آليات توسيع العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال في ليبيا و فلسطين

وأكد الرعيض، خلال الاجتماع؛ على ضرورة استغلال الفرص المتاحة كافة لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني والثقافي بين البلدين، كما بحث الطرفان إمكانية تأسيس غرفة مشتركة بين البلدين في القريب العاجل.

وفي وقت سابق ، ناقش الرعيض مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع؛ سبل تسهيل الحركة التجارية بين البلدين، والتأكيد على انسياب حركة السلع والبضائع.