تم ترحيل كثير من الأسر وأفراد الجالية – أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

قال نائب رئيس الجالية الليبية في كييف عبد الغني حميدان في تصريحات صحافية الثلاثاء إنه تم التأكد من ترحيل كثير من الأسر وأفراد الجالية الليبية في كييف واطمأننا عليهم

واوضح في تصريحات رصدتها أخبارليبيا24 أنه ما تزال أسر ليبية عالقة في الملاجئ بمناطق تحت القصف، وقد تمكنا اليوم فحسب من التواصل معهم

وأشار إلى أن الوضع في الملاجئ بدأ يتجه إلى الأسوأ، ويعاني العالقون فيها نقص الأكل. والاتصالات مقطوعة، والمنطقة تشهد حربا متواصلة.

أكدت السفارة الليبية في سلوفاكيا وصول مجموعة من الشباب الليبين عند الساعة الثالثة صباحاً الى الاراضي السلوفاكية.

وأوضحت السفارة أن الواصلين هم عبد الله الترهوني. مؤيد شوقي الجمل وزجته. سفيان بشير ضو. أحمد عبد الله يحيى. أبوبكر محمد ابوبكر. محمود مفتاح التويجر، محمد عامر التواتي، طلال حمزة محمد، غيداء الهادي شيتة، أبوبكر محمد احبيش، خالد عبد المجيد الرقيعي وأسرته.

وأشارت السفارة الليبية في سلوفاكيا إلى أن هنالك مجموعة أخرى بصدد إتمام إجراءات دخول المعبر.

كما نوه إلى خروج نحو 90% من الأسر الليبية من العاصمة الأوكرانية كييف عبر السفارة الليبية. ولكنهم لن يكونوا بمأمن إلا عند وصولهم إلى سلوفاكيا

نوه إلى أن شباب الجالية الليبية ما زالوا موجودين في كييف لتأمين وإخراج العالقين، لكن الأحوال المالية متردية. والمتطوعون من الجالية يحتاجون إلى مبالغ للوصول إلى العالقين

وتابع ” لم يُقدَّم أي دعم مادي لأفراد الجالية العالقين، ويجري سداد مستحقات العاملين بجهود ذاتية. لا تواصل بعدُ مع الحكومة. والموجودون في السفارة يقومون بأعمالهم الدبلوماسية.

في حين أكد أنه يجري تأمين الجالية بجهود بعض أفرادها الأكثر خبرة في المنطقة ووضعها.