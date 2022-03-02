الحويج يبحث مع شركات برازيلية خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الإعمار

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، عدداً من الشركات البرازيلية الرغبة في العمل بليبيا والمشاركة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد الوطني.

ورحّب وزير الاقتصاد والتجارة بالشركات البرازيلية مؤكداً أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى بمجالات الطاقة المتجددة والنفط والمواصلات وانشاء مناطق حرة وخاصة بهدف تنشيط تجارة العبور.

وناقش اللقاء بحضور مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية وإدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة آلية دخول الشركات البرازيلية بدولة ليبيا واتمام إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.