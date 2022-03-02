اتهامات خطيرة من أبوسبيحة لمجلس النواب بعد التصويت على حكومة باشاغا

اعتبر رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي مصباح أبوسبيحة إن عملية التصويت في مجلس النواب على حكومة فتحي باشاغا باطلة لعدم اكتمال نصاب النواب.

وقال أبوسبيحة في تدوينة على فيسبوك، إنه بعيدا عن رفض حكومة باشاغا وتأيد بقاء حكومة التدبيبة، وعن مخالفة إجراءات مجلس النواب لخارطة طريق الاتفاق السياسي، وعن سلب حقوق فزان، فإن جلسة مجلس النواب لم تبلغ النصاب وهو 88عضوا وبالتالي فإن التصويت عليها لم يبلغ النصاب هو الآخر.

وأضاف أن رئيس المجلس عقيلة صالح أعلن أن الحكومة أقرت بـ92 صوتا رغم أن اللوحة بها 82 صوتا مبررا ذلك بان هناك اسماء لم تعلن لظروف خاصة وأسماء صوتت إلكترونيا وهذا لم يحصل فى الجلسة، بحسب أبوسبيحة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان إلى أنه تبعا “للمعطيات السابقة فإن عقد جلسة مجلس النواب تعتبر باطلة وإقرار الحكومة غير شرعي لما شابها من تزوير فاضح يتبينه كل من تابع الجلسة”.

” style=”height: 314px;”>