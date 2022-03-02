نورلاند يبحث التطورات في مجلس النواب مع الدغاري – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحث السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الثلاثاء مع عضو لجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، التطورات في مجلس النواب، واهتمام الولايات المتحدة القوي بالتعامل مع المجلس وجميع الأطراف السياسية، للمساعدة في السير نحو عقد الانتخابات التي يستحقها الليبيون.

وفي سياق متصل صوّت، مجلس النواب، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب. على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق. فتحي باشاغا. وستحل الحكومة الجديدة محل حكومة الوحدة الوطنية. برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

في حين أوضح، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أنه “إضافة إلى 92 نائبا. الذين صوتوا بمنح الثقة للحكومةالثقثقة.ضرين لجلسة اليوم ، هناك 13 نائبا لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم صوتوا بمنح الثقة إلكترونيا. ولم يتم احتساب أصواتهم من ضمن 92 الذين منحو الثقة. للحكومة اليوم”.

في حين جاء منح الثقة للحكومة الجديدة، في جلسة اليوم الثلاثاء في طبرق، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح. وذلك قبول بعض التعديلات على التشكيلة المقدمة. من باشاغا والتي تمت مناقشتها في جلسة أمس الإثنين.

في حين تتشكل الحكومة الجديدة من 29 وزارة إضافة إلى ست وزراء دولة وقال عقيلة صالح، إنه وفقا لهذا التصويت “منحت الثقة للحكومة الجديدة.”

واختار، مجلس النواب، الأسابيع الماضية، فتحي باشاغا، بعدما اعتمد المجلس خارطة طريق جديدة يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى.

وبعد منح الثقة لحكومته، وصفها فتحي باشاغا، بأنها “عملية نزيهة وواضحة وشفافة” وقال، في كلمة مصورة بعد منح الثقة، إن عملية التسليم ستكون سلسة وآمنة. في العاصمة طرابلس دون أي مشاكل.