لينو: الحكومة الجديدة لا تمثل أو تلبي طموح العديد من النواب الداعمين لإجراء الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب محمد لينو الذي يشغل عدة مناصب بحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، أن “الحكومة الجديدة لا تمثل أو تلبي طموح العديد من النواب الداعم لإجراء الانتخابات، قائلا إنه كان هناك اتجاه لتعيين اسم معين في منصب نائب رئيس الحكومة وفي الساعات الأخيرة من الليل تم الاتفاق مع معظم أعضاء الجنوب على شخصية أخرى لتعيينها في المنصب“، بحسب قوله.

وقال لينو، في تصريحات صحفية، إن “المشكلة الحقيقية في المنطقة الغربية فهناك خلاف على حقيبة الداخلية ووعود من باشاغا لن تلبى لبعض النواب”، مضيفا أنه “من خلال تواصله المباشر مع النواب كان هناك وعد بأن يكون منصب نائب الرئيس من المنطقة الغربية وتم إلغاؤه”، بحسب قوله.

وأكد أنه “ليس من داعمي فترة انتقالية أخرى، وأنه من داعمي إجراء الانتخابات في يونيو القادم ولا يرى ضرورة أو جدوي من إيجاد حكومة أخرى، مؤكدا أن ما حدث في جلسة طبرق هو عدم اكتمال النصاب القانوني وهناك خلاف على التشكيلة الوزارية وتوزيع الحقائب في المنطقة الغربية والجنوبية”، بحسب قوله.

وأضاف: “جلسة الثلاثاء ستفشل لأن لا توجد نصاب قانوني”، معربا عن تمنياته إلى نقل الحقيقة من مجلس النواب ولو لمرة واحدة وأن يشاهد كل الليبيين ما يحدث داخل مجلس النواب ويطالبوا بجلسة علنية يذكر فبها اسم النائب قبل أي تصويت“، بحسب قوله.

ورأى أن “مسألة الخلاف طبيعية ولكن المشكلة أن هناك أعضاء مجلس النواب يرون ضرورة وجود حكومة مصغرة لا تتجاوز 15 حقيبة وهدفها يكون الوصول إلى الانتخابات، مؤكدا أن ما نراه اليوم هو حكومة من 30 وزيرا ولم تكن الترضيات كافية والشيء المؤسف أن معظمها من أقارب النواب“، بحسب قوله.

وختم لينو بالقول إن “هناك تعديلات ستكون في حقيبة الداخلية واستبدال بعض الأسماء ولكن يوجد شبه استحالة أن تكون ذات نصاب قانوني وفقا للإعلان الدستوري ولأن التحديات لا تزال قائمة“، بحسب قوله.